Президент Владимир Путин поручил сократить количество контрольных работ для школьников

Об этом сообщает сайт Кремля. Ответственными за поручение назначены Рособрнадзор, Минпросвещения и органы исполнительной власти в регионах. Более того, анализировать фактический объем нагрузки учащихся чиновники теперь должны будут не только по учебным часам, но и с учетом домашних заданий.

Также глава государства поручил рассмотреть вопрос об установлении госрегулирования – цитирую — «оборота информационной продукции для детей, размещаемой в интернете», что конкретно под этим имеется в виду, пока не ясно.