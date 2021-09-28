В Хабаровском крае к инаугурации губернатора Михаила Дегтярева досрочно закрыли продажу льготных авиабилетов в Москву

Об этом пишет местный портал «ДВХаб». В «Аэрофлоте» изданию подтвердили, что субсидированные билеты исчезли из продажи на сайте перевозчика в полночь 24-го сентября именно в связи с исчерпанием лимита.

По этой схеме можно было улететь из дальневосточного города в столица за 7650 рублей с взрослого пассажира и 5740 с ребенка, что почти втрое ниже среднерыночных 16000 рублей.

Программу субсидированных авиабилетов для Дальнего Востока в февраля восстановил премьер Михаил Мишустин. До этого федеральный центр субсидировал только полеты эконом-класса для детей, пенсионеров, членов многодетных семей, инвалидов и некоторым другим категориям граждан.