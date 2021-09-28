В Таиланде смягчат условия въезда для туристов

С 1-го ноября постепенно будут открываться все районы Бангкока и ряд популярных у туристов зон в 9 провинциях страны. При этом для полностью вакцинированных гостей отменят карантин. Входит ли «Спутник» в список признаваемых вакцин, однако, не уточняется.

В ноябре откроется Паттайя и ряд других районов в провинции Чонбури, часть провинции Чиангмай и острова Самуи, а провинция Краби откроется полностью. Поэтапные открытия распланированы уже и на декабрь, и на январь, таким образом, чтобы к концу первого месяца 2022-го года туристам были доступны полностью или частично 47 из 77 провинций Таиланда.