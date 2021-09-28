Северная Корея осуществила очередной ракетный пуск

Это передает со ссылкой на южнокорейских военных местное агентство Ренхап. По их данным, это была баллистическая ракета, но какого типа, пока неясно. Также не уточняется высота, скорость и дальность полета – известно лишь, что она упала в Японском море, и по предварительным данным, пострадавших нет. Постпред КНДР при ООН на этом фоне заверил, что Пхеньян никогда не поставит под угрозу безопасность соседних стран.
2021-09-28T02:04:02+03:00
2021-09-28T02:04:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 28 сентября 2021
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