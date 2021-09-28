ЦППК закупит почти сотню новых электричек почти на 400 млрд рублей

На такую сумму объявлен тендер, победитель которого должен будет поставить почти тысячу новых вагонов до 2024 года (за 142 млрд) и обслуживать их в течение всего срока эксплуатации – 40 лет (за 250 с лишним миллиардов). Поезда покупают в том числе для работы на Московских центральных диаметрах, последние 3 из 5 которых откроются как раз в ближайшие три года. Согласно условиям тендера, в вагонах должно быть динамическое освещение, климат-контроль с обеззараживанием воздуха, места для маломобильных пассажиров и вендинговых автоматов, мягкие кресла и зарядки не только для гаджетов, но и для электросамокатов.

Источники финансирования не раскрываются.