В Петербурге осудили двух росгвардейцев, подбросивших наркотики подростку

По версии следствия, они таким образом вымогали у юноши деньги, причем это был не единственный эпизод, просто остальные пострадавшие были совершеннолетними и побоялись жаловаться.

Красногвардейский районный суд обвинял Александра Бойкова и Никиту Лаврентьева по статьям «превышение полномомчий», «хранение наркотиков» и «получение взяток в крупном размере», по которым им грозило бы до 12 лет. Однако по ходатайству защиты все это переквалифицировали на статью «мошенничество», и силовики получили 6 лет и 4 года. Чьи же тогда наркотики фигурировали в деле при этом не поясняется.