В Самарской области введут цифровые коды для посещения общественных мест

На организацию системы региональные власти отвели две недели. Коды распространят не только на общепит, как это было в начале лета в Москве, но и кинотеатры, театры, фитнес-клубы и так далее. Решение губернатор Дмитрий Азаров в своем инстаграме объяснил резким подъемом заболеваемости в регионе (по суточному приросту зараженных Самарская область вышла на 4-е место в стране).

Ранее сообщалось, что в столице власти в связи с тем же усилят контроль за соблюдение масочного режима в транспорте и других общественных местах.