США отчитались об успешном испытании гиперзвукового оружия

Ракета, выпущенная с самолета, развила скорость впятеро выше звуковой. Откуда и куда ее запускали, а также дальность полета не раскрываются, сообщают лишь, что сами испытания прошли еще на прошлой неделе.

У России гиперзвуковые комплексы «Авангард» и истребители с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» состоят на вооружении с 2018-го года.