США разрешат въезд в страну иностранцам, привитым препаратами, одобренными ВОЗ или американским регулятором

Российской вакцины «Спутник» среди них нет.

На прошлой неделе Президент США Джо Байден объявил, что с ноября страна откроет границы для иностранцев, вакцинированных от коронавируса, что станет первым с начала пандемии послаблением для широкого круга путешественников со всего мира. Но новые правила также исключают миллионы людей, которые получили две дозы российской вакцины Sputnik V, пишет газета Вашингтон Пост, включая около 300,000 россиян, которые в 2019 году посетили США. Американские власти будут признавать только одобренные США или Всемирной Организацией Здравоохранения вакцины, а это Пфайзер, Модерна, Джонсон и Джонсон, британская Астро Зенека и китайские Синовак и Синофарм. Российский спутник, одобренный в 70 странах мира, ВОЗом еще не одобрен — организация приостановила процесс рассмотрения заявки на одобрение вакцины, сославшись на озабоченность по поводу производственной практики на предприятиях в России и возможности стабильного производства вакцины в соответствии с необходимыми стандартами. Новые правила въезда в США являются послаблением для жителей стран ЕС, Китая, Ирана, ЮАР, Бразилии и Индии, которым было запрещено въезжать в США с прошлого года, и ужесточением для жителей стран, въезд из которых никогда не запрещался в пандемию — таких как Россия, Украина и Япония.

В Российском Фонде прямых инвестиций, комментируя эту информацию изданию «Вашингтон Пост», отметили, что Спутник одобрен в 70 странах, где проживает более половины населения планеты.