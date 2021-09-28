Власти Москвы намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима в столице

В первую очередь проверки, как утверждают в мэрии, коснутся магазинов и мест общественного питания. По словам главы департамента торговли Алексея Немерюка, на минувшей неделе несколько крупных торговых центров уже получили предостережение из-за несоблюдения масочного режима. Вместе с тем за нарушение этих правил власти еще в начале пандемии коронавируса пригрозили закрытием объекта на 90 суток или штрафом до 1 млн рублей. В частности, по обвинению в несоблюдении масочного режима и других коронавирусных ограничений власти периодически закрывали некоторые концертные площадки.

Об усилении контроля в мэрии объявили на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве. Третий день подряд суточный прирост заразившихся держится на уровне свыше 3 тысяч человек. Власти считают, что причиной стало наступление сезона ОРВИ, а также возвращение москвичей из отпусков. Также в мэрии сообщали о росте числа госпитализаций заболевших ковидом.

Общая суточная заболеваемость коронавирусом в России держится на уровне около 22,5 тысяч человек.