Датский художник, сбежавший с деньгами музея, назвал это произведением искусства

Как сообщает агентство Рейтер, Йенсу Хаанингу выделили более 80 тысяч долларов на создание новой работы. Он договорился с кураторами Музея современного искусства в Ольборге воспроизвести одну из своих ранних работ – две стеклянные рамы с деньгами, изображающими средние годовые доходы в Австрии и Дании.

Однако через несколько месяцев галерея получила посылку с двумя пустыми рамами и надписью «Бери деньги и беги». Музей угрожает подать на художника в суд. Тот утверждает, что выполнил условия договора и предоставил работу.