Президент Южной Кореи поднял вопрос о запрете на употребление в пищу собачьего мяса

Об этом пишет агентство РЕНХАП со ссылкой на пресс-службу главы государства. Как отмечается, Мун Чже Ин впервые заговорил об этом публично, что по мнению наблюдателей, может повлечь за собой реальные меры.

Употребление собачьего мяса в пищу в стране снижается не первый год, а большинство молодых корейцев рассматривают собак исключительно как животных-компаньонов. За запрет высказываются защитники животных и многие местные политики.

