Москвичи, испортившие 800 электросамокатов, выплатили один миллион компенсации компаниям-владельцам

Журнал Форбс пишет, что сервисы аренды Whoosh U Rent и Яндекс Go заключили мировое соглашение с тремя злоумышленниками. Они обмазали электросамокаты солидолом.

Сетевое издание База пишет, что хулиганы познакомились в комментариях под видео публициста и блогера Евгения Понасенкова. Тот не раз публично требовал запретить пользоваться электросамокатами в городе.