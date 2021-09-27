Журнал Форбс пишет, что сервисы аренды Whoosh U Rent и Яндекс Go заключили мировое соглашение с тремя злоумышленниками. Они обмазали электросамокаты солидолом.
Сетевое издание База пишет, что хулиганы познакомились в комментариях под видео публициста и блогера Евгения Понасенкова. Тот не раз публично требовал запретить пользоваться электросамокатами в городе.
Москвичи, испортившие 800 электросамокатов, выплатили один миллион компенсации компаниям-владельцам
Журнал Форбс пишет, что сервисы аренды Whoosh U Rent и Яндекс Go заключили мировое соглашение с тремя злоумышленниками. Они обмазали электросамокаты солидолом.