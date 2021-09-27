Компания Facebook приостанавливает разработку детской версии Instagram

Глава социальной сети Адам Моссери сказал, что в компании используют это время, чтобы поработать с родителями, экспертами и политиками и продемонстрировать ценность и необходимость нового продукта.

Создание детского Instagram анонсировали весной этого года. В приложении не предусмотрена реклама, а содержание и публикации будут соответствовать возрасту. Кроме того, контролировать аккаунты детей смогут родители.

Планы разработчиков, однако, столкнулись с волной критики. По мнению родителей, даже в таком варианте социальная сеть будет вредна для подростков.