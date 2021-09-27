Экс-глава саратовского штаба Навального* стал фигурантом так называемого «санитарного дела»

Дмитрий Цибирёв написал в своем телеграм-канале, что пока он находится под подпиской о невыезде. Его обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на митинге 23 января. Тогда шествие по городу закончилось митингом на площади у здания областного правительства.

Серия протестов в связи с задержанием Алексея Навального прошла по всей стране. В Москве приговоры по санитарному делу вынесли в отношении 9 человек, в том числе юриста Любови Соболь, пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, а также его брата Олега.

* — запрещенная в РФ экстремистская организация