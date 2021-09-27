Российское генконсульство в американском Хьюстоне может сократить работу из-за нехватки персонала

Из-за проблем с визами в диппредставительстве к концу года останется лишь два человека. Об этом агентству РИА новости сказал глава генконсульства Александр Захаров. Он сказал, что тогда на него и его заместителя ляжет вся работа в том числе по приему граждан и оформлению документов.

Дипломат отметил, что США продолжает политику «визового сдерживания» не выдавая готовым кандидатам визы. Он выразил надежду на то, что планируемый очередной раунд консультаций по двусторонней проблематике все же приведет к положительным сдвигам.



