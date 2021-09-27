YouTube запретил публиковать видео, ставящие под сомнение итоги выборов

В настоящее время правило действует только в отношении прошедших президентских выборов в США и парламентских выборов в Германии. Этот список может пополнится, говорится в справке видеохостинга.

Ранее глава YouTube в интервью каналу Bloomberg TV прокомментировала требование российских властей удалить видео со списками «Умного голосования» Алексея Навального. Сьюзан Воджицки сказала, что считает свободу слова основной ценностью, но в некоторых случаях социальная сеть может пойти на уступки правительствам.