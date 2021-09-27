На фоне всплеска заболеваемости коронавирусом столичные власти усилят контроль за масочным режимом

Об этом сказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Немерюк добавил, что ряд торговых центров уже получили предостережение.
Уже несколько дней в Москве ежесуточно выявляют более 3 тысяч новых случаев заражений.
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Об этом сказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Немерюк добавил, что ряд торговых центров уже получили предостережение.
Уже несколько дней в Москве ежесуточно выявляют более 3 тысяч новых случаев заражений.