Компания Blue Origin анонсировала второй суборбитальный полет с космическими туристами

На борту корабля New Shepard полетят четыре астронавта. Запуск запланирован на 12-е октября, — сообщается на сайте компании.

Предыдущий пилотируемый полет произошел 20 июля, в нем участвовал сам владелец Blue Origin Джефф Безос. Компанию одному из самых богатых людей мира составил его брат, Марк и 82-летняя летчица Уолли Фанк, которая должна была полететь в космос еще в конце 60-х, но так и не смогла этого сделать.

