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21:32, 27 сентября 2021

Социальная сеть TikTok отчиталась о превышении отметки ежемесячных активных пользователей в один миллиард

Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Для сравнения: у Facebook почти 3 миллиарда ежемесячных активных пользователей, однако рост их числа за год всего 7%.
В прошлом году TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире. Крупнейшими рынками для сервиса коротких видео сейчас являются США, Европа, Бразилия и Юго-Восточная Азия.



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