Коллегия по СМИ сочла пропагандой публикации телеканала Царьград об Оксане Пушкиной

Поводом для жалобы стали статьи, «Как Запад поставляет депутатов в Госдуму: жесткие истории Оксаны Пушкиной» и «Их цель русские дети». В обеих подвергаются критике сама депутат, а также ее предложения по изменению законодательства о семейном насилии.

Коллегия, как говорится на ее сайте, пришла к выводу, что действия авторов не отвечают профессиональной этике журналиста и не являются добросовестными, а также не согласилась с тем. Что аудитории предоставили достоверную и непредвзятую информацию.

