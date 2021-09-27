Автору книги «Научиться любить Россию», предисловие к которой написал Владимир Путин, дали российское гражданство

Согласно указу президента, опубликованному на официальном портале правовой информации, паспорт получил немецкий оперный режиссер, художественный руководитель фонда «Талант и успех» Ханс-Иоахим Фрай. Ранее он также был советником главы Большого театра.

Книга о любви к России вышла в этом году. По словам самого автора, она рассчитана на европейских читателей.

