Суд в Петербурге не стал смягчать приговор историку Олегу Соколову

Ранее за убийство аспирантки СПбГУ и незаконное хранение оружия ему назначили 12 с половиной лет лишения свободы. В апелляционной жалобе адвокаты просили признать, что Соколов совершил преступление в состоянии аффекта, а также просил учесть якобы аморальное поведение погибшей.

Сам историк в своем последнем слове настаивал на том, что причиной убийства стали негативные высказывания Анастасии Ещенко в адрес его детей. Суд с этими доводами не согласился.