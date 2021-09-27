Король и королева Иордании уйдут на изоляцию после заражения коронавирусом их сына, крон-принца

Они будут оставаться на карантине по меньшей мере пять дней, — сообщает королевский двор. 27-летний наследный принц Хусейн бен Абдалла ранее сдал положительный тест. У него легкие симптомы. Состояние здоровья оценивают как хорошее.

В прошлом году крон-принц увеличил число своих публичных выступлений, он нередко принимает участие в важных встречах короля, на которых также присутствуют местные и иностранные высокопоставленные лица.

