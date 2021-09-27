Житель Подмосковья получил 8 лет колонии по статье о «ворах в законе»

В пресс-релизе областной прокуратуры говорится, что Александр Окунев получил этот статус еще 25 лет назад. Ранее он получил 10 месяцев заключения по делу о наркотиках, однако позже арестованному предъявили новое обвинение. Окунев в знак протеста объявил голодовку.

Сетевое издание База утверждает, что обвиняемый отвергал свое руководство криминальными структурами. Статья о занятии высшего положения в преступной иерархии появилась в Уголовном кодексе в апреле позапрошлого года.