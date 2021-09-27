Российские власти утвердили Яндекс поисковиком по умолчанию на продаваемых в стране гаджетах

Согласно распоряжению правительства, число обязательных к предустановке приложений для компьютеров вошли Яндекс браузер, Мой офис и антивирус Касперский. Правила вступают в силу со следующего года.

Поправки, которые обязывают устанавливать отечественное ПО на ввозимые в Россию электронные устройства, вступили в силу с апреля. Речь, в том числе идет о смартфонах, планшетах, ноутбуках и телевизорах с функцией смарт-ТВ.