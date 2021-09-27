В Петербурге экс-росгвардейцев приговорили к реальным срокам по делу о подкинутых школьнику наркотиках

Прокуратура запрашивала для двух силовиков по 15 лет лишения свободы, суд однако ограничился шестью и четырьмя. Об этом Новой газете рассказали в правозащитной организации «Зона права».

Сами осужденные говорили, что на совершение преступления их подтолкнули финансовые трудности – небольшая зарплата и ипотека. Издание напоминает, что ранее трое бывших петербургских полицейских признались в подкидывании наркотиков и вымогательстве денег. Какое наказание они понесли, не уточняется.