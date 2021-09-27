В Москве на 11 суток арестовали третьего парашютиста, спрыгнувшего с высотки на Ленинском проспекте

Его признали виновным по статье «мелкое хулиганство» — сообщили агентству ТАСС в пресс-службе суда. Аналогичное наказание ранее получили еще двое нарушителей.

На прошлой неделе пять человек проехали на автомобиле на закрытый подземный паркинг, затем поднялись на лифте на 48-й этаж и спрыгнули с парашютами на газон, после чего скрылись. Сейчас еще двух нарушителей разыскивают.