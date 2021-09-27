Суд зарегистрировал первый иск об отмене результатов электронного голосования в Москве

Жалобу подал экс-кандидат от КПРФ Михаил Лобанов. Ранее представитель фракции в Мосгордуме сообщал, что в суд планируют обратиться все 15 кандидатов от столичного отделения партии.

Голосование на выборах различного уровня проводилось в течение трех дней, с 17 по 19-е сентября. В шести регионах, а также в Москве у жителей была возможность поучаствовать в выборах в онлайн-формате. В столице это сделали порядка 4 миллионов избирателей.