В США из-за новых правил не смогут въехать иностранцы, привитые вакциной «Спутник»

Газета The Washington Post пишет, что с ноября границы будут открыты только для тех, кто воспользовался препаратом, одобренным ВОЗ или американскими властями.

«Спутник» разрешения от ВОЗ пока не получил. Во время инспекции одной из фабрик, связанных с производством вакцины, было обнаружено, что она не соответствует «надлежащим практикам производства».

В Российском Фонде прямых инвестиций, комментируя эту информацию изданию отметили, что Спутник одобрен в 70 странах, где проживает более половины населения планеты.