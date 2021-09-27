В Ногинске из дома, пострадавшего от взрыва газа, спасли всех животных

Как сообщается на сайте местной администрации, последнего кота достали из разрушенного здания спустя 17 дней после взрыва – спасатели поднялись на 6-й этаж с помощью пожарной лестницы.

На днях стало известно, что жителям дома не позволяли забрать животных — на это сами хозяева жаловались в социальных сетях. Спасатели объясняли это тем, что работы с применением техники могут привести к обрушению.

