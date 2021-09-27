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19:05, 27 сентября 2021

В Ногинске из дома, пострадавшего от взрыва газа, спасли всех животных

Как сообщается на сайте местной администрации, последнего кота достали из разрушенного здания спустя 17 дней после взрыва – спасатели поднялись на 6-й этаж с помощью пожарной лестницы.
На днях стало известно, что жителям дома не позволяли забрать животных — на это сами хозяева жаловались в социальных сетях. Спасатели объясняли это тем, что работы с применением техники могут привести к обрушению.



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