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19:04, 27 сентября 2021

Правительство утвердило поисковую систему «Яндекса» в качестве обязательной для установки на всех гаджетах в РФ

Правительство утвердило поисковую систему «Яндекса» в качестве обязательной для установки на всех гаджетах в России с 2022 года.

В предварительной установке «Яндекса», как передает агентство ТАСС, в министерстве цифрового развития увидели выравнивание возможностей для российских и зарубежных поисковиков. В ведомстве отмечают, что на большинстве смартфонов изначально стоит сервис Google – ситуацию, когда перед началом использования телефона можно будет выбрать между российской и зарубежной поисковой системой, чиновники считают более справедливой.

Своим решением правительство фактически продлило статус «Яндекса» как обязательного для предустановки на гаджеты поисковика. Им сервис был наделен с июля и до конца этого года. Параллельно от производителей будут требовать заранее устанавливать приложение «Яндекс.Браузер» на персональные компьютеры – как и «Антивирус Касперского».

Все эти действия связаны со вступившим в силу весной этого года законом, который обязывает предустанавливать отечественное программное обеспечение на ввозимые из-за рубежа гаджеты. Предполагалось, что нормы начнут действовать летом прошлого года, но срок переносился из-за пандемии коронавируса.

В апреле, как писала газета «Коммерсантъ», министерство цифрового развития предлагало обязать производителей гаджетов обеспечить возможность удаления заранее установленных приложений. Однако затем эта поправка была отозвана.


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