Правительство договорилось с производителями о ценах на мясо птицы

Как утверждается на сайте Министерства сельского хозяйства, они останутся стабильными до конца года. Причиной подорожания продукции ведомство называет сокращение объемов производства на фоне неблагоприятной санитарной обстановки в нескольких регионах и проблемах с импортом.

В конце прошлого года президент подписал закон, который разрешает правительству самостоятельно решать вопрос об установлении предельных цен на социально-значимые продукты. Раньше такое регулирование могло вводиться только в случае подорожания продуктов на 30%.