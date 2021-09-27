Лидеры предвыборного списка Единой России возглавят профильные комиссии

По словам Владимира Путина, министр обороны Сергей Шойгу будет руководить комиссией по развитию Восточной Сибири, а министр иностранных дел Сергей Лавров комиссией по поддержке соотечественников за рубежом. В нижнюю палату парламента они не пойдут.

Достались партийные комиссии и другим участникам первой пятерки: детский омбудсмен Анна Кузнецова будет отвечать за поддержку семьи, сопредседатель штаба ОНФ Анна Шмелева за образование и науку, а главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко – за здравоохранение.