Столичные власти усилят контроль за соблюдением масочного режима

В Департаменте торговли журналистам рассказали, что это связано с ростом заболеваемости — в последние дни в Москве ежедневно выявляют более трех тысяч случаев заражения.

Контроль за соблюдением режима в магазинах и ресторанах не прекращается. Мобильные группы регулярно проверяют городские учреждения. На этой неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережения. Глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк напомнил, что за нарушение санитарных ограничений организациям грозят крупные штрафы и приостановка работы.

