Александр Ширвиндт объявил об уходе с поста художественного руководителя с поста московского Театра Сатиры

О том, что он намерен уйти, Ширвиндт сказал сам. Его слова приводит ТАСС. Режиссер и актер сослался на возраст. «Годы берут свое, мне уже 87 лет. Это никак не обнулить» – пошутил артист.

Он также добавил, что уже написал заявление в департамент культуры столицы, однако пока адресата оно не достигло, во всяком случае, директору театра Мамеду Агаеву ничего об этом неизвестно. Он сказал, что ему уже звонили из правительства Москвы с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако Агаев не смог этого сделать.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что новым худруком может стать Сергей Газаров, но режиссер сказал, что вопрос не находится в его компетенции и он сейчас думает о постановке Салтыкова-Щедрина. В декабре прошлого года Ширвиндт перенес коронавирус и провел две недели в больнице. Врачи сообщали, что заболевание у него протекало в легкой форме, а сам Александр Анатольевич говорил, что его никакая зараза не берет.



Александр Ширвиндт работает в театре Сатиры с 1970 года. С 2000 он занимает пост художественного руководителя.