Европейский Союз интенсивно работает над организацией встречи представителей Белграда и Приштины в Брюсселе

Она может состояться до конца текущей недели. Ситуация на границе Сербии и Косова обострилась неделю назад, когда сотни косовских полицейских заняли два контрольно-пропускных пункта и начали снимать с сербских автомобилей госномера. В ответ сербы стали блокировать дороги. Это привело к конфликтам.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае бездействия НАТО Сербская армия войдет на территорию Косова

Агентство Bloomberg, ссылаясь на сербские СМИ сообщает, что НАТО усиливает патрулирование в Косово. На контрольно-пропускные пункты прибыли американские, канадские и польские военные.

