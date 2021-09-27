Роскомнадзор потребовал удалить новости о дефиците продуктов на Таймыре

Ведомство направило соответствующее уведомление трём интернет-изданиям.

Порталы Znak.com, «Тайга.инфо» и NGS24 оказались под угрозой блокировки. Всё из-за публикаций, где фигурирует информация о нехватке продуктов в посёлке Хатанга Красноярского края. Как сообщает «Тайга.инфо», Генпрокуратура сочла заметку недостоверной и создающей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. В итоге её пришлось удалить.

В красноярском издании NGS24, статью с сайта также убрали. По мнению редакции, портал всего лишь опубликовал комментарий исполняющей обязанности главы Хатанги Анны Бетту. Она подтвердила перебои с поставками продуктов, но утверждала, что это не вызовет дефицита.

Все статьи написаны на основе поста депутата Таймырского райсовета Михаила Иваницкого. Он первый, кто обратил внимание на пустые полки в магазинах. Его публикация до сих пор доступна, однако Иваницкого уже опрашивала полиция.

Представители портала «Тайга. Инфо» собираются требование Роскомнадзора обжаловать.

Так называемый закон о «фейковых новостях» был принят в марте 2019 года. Санкции предполагают блокировку ресурсов с недостоверной информацией, а также штраф до пятисот тысяч рублей для юридических лиц.