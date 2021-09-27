Российская «ЧВК Вагнера», по данным «Русской службы Би-би-си», ведет набор наемников для работы в Мали

Основной полигон, где сейчас и набирают добровольцев, находится в Краснодарском крае, утверждает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники. При этом в ряды «вагнеровцев» не принимают граждан Грузии, а также тех, кто родился на территории УССР и уроженцев Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик и Крыма. Последнее, отмечает BBC, вызывает возмущение у участников боевых действий на востоке Украины.

При этом фактически ЧВК «Вагнера» вошел на территорию Африки еще в августе, сейчас же нужны дополнительные силы. Особенно востребованы врачи, инженеры, а также саперы, операторы и механики беспилотных летательных аппаратов. Соответствующие объявления распространяются в сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Мали обратилось к некой частной военной компании из России за помощью в борьбе с терроризмом.

Вместе с тем, в России сейчас официально нет частных военных компаний, но в СМИ неоднократно появлялись расследования о деятельности ЧВК «Вагнера» в ЦАР, Ливии и Сирии. Российские власти на это отвечали, что речь идет о добровольцах, а не о наемных бойцах.

По данным «Русской службы Би-би-си», Мали – не единственная страна, где в ближайшее время начнет работать ЧВК «Вагнера». Сейчас под пристальным вниманием находится и соседняя Гвинея.