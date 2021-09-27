Погранкомитет Белоруссии: Страны ЕС за неделю пытались выдворить на территорию Белоруссии более двух тысяч мигрантов

Страны ЕС за неделю пытались выдворить на территорию Белоруссии более двух тысяч мигрантов, — утверждают в белорусском Погранкомитете. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал чепухой обвинения в адрес Минска в создании миграционного кризиса.

Лукашенко утверждает, что организаторы нелегальной миграции используют в своих целях действующий в Белоруссии безвизовый режим с рядом государств.

Затянувшийся политический кризис внутри Белоруссии увеличивает масштабы эмиграции. Как пишет «Независимая газета», в случае сохранения нынешней ситуации в стране она может стать необратимой.

