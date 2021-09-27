Социал-демократическая партия Германии одержала победу на парламентских выборах

По предварительным данным, у нее будет самая большая фракция. Теперь партии начинают переговоры по созданию коалиции. У лидера СДПРГ Олафа Шольца реальные шансы стать канцлером.

Еще в августе никто не предполагал, что у СДПГ есть какие-то шансы на формирование кабинета министров ФРГ. Вице-канцлер и министр финансов большой последней правительственной коалиции под руководством Ангелы Меркель, Шольц сумел сплотить социал-демократов и привести их к победе.

Спокойный, разумный, основательный, не тщеславный, но уверенный в себе, готовый к жесткой партийной борьбе – таким был Шольц и во время пребывания на посту главы правительства Свободного ганзейского города Гамбург. Он проводил солидную политику в этой федеральной земле. На посту министра финансов ФРГ Шольц до пандемии остановил новую задолженность и сбалансировал госбюджет.

Во внешней политике он продолжает традицию своего земляка Гельмута Шмидта: полная поддержка НАТО и тесных связей с США, открытость по отношению к другим странам. Абсурдно из простого молодежного обмена делать вывод, что Шольц – друг автократов. Он не враждебен по отношению к Владимиру Путину, но критично относится к его действиям. Если с Шольцем играть по правилам, он будет надежным партнером. Однако кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС Армин Лашет был бы для России более предсказуем.

Пока шансы Шольца на пост главы кабмина ФРГ примерно на треть выше, чем у его соперника Лашета.

В Кремле сказали, что рассчитывают на продолжение сотрудничества с Берлином. Новый канцлер в любом случае будет ставить вопросы по газопроводу «Северный поток-2» и другим острым темам, — считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Кстати, Олаф Шольц уже успел заявить, что все стороны должны взять на себя гарантии в связи с запуском газопровода Северный поток-2. При этом транзит российского газа через Украину должен продолжаться.