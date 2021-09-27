В Госдуму внесен проект нового закона о региональной власти

В числе прочего он снимает запрет на избрание одного и того же главы региона более чем на 2 срока подряд.

Новую инициативу его авторы – сенатор Андрей Клишас и депутат-единоросс Павел Крашенинников – объяснили необходимостью реализовать поправки к Конституции, принятые летом прошлого года. Так, согласно законопроекту, срок полномочий глав регионов будет единым – 5 лет. В случае принятия документа, у них не будет ограничений по количеству переизбраний.

Правда, при этом у президента расширятся основания для отставки губернаторов в связи с утратой доверия. Под эту формулировку теперь могут попасть любые основания – без какого-либо расследования. Раньше таковыми являлись, в частности, обвинения в коррупции или в конфликте интересов. После отрешения губернатор не сможет занимать эту должность на протяжении 5 лет. Документ вводит и другие дисциплинарные взыскания: предупреждения и выговоры, а также временное отстранение от поста.

Помимо этого, авторы законопроекта предложили сделать единое название для руководителей регионов – «глава субъекта».

Исключение, как отмечается, будет сделано для городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. В столице, в частности, останется должность под названием «мэр». Руководителю Татарстана, в свою очередь, могут запретить называться президентом – республика остается последним регионом, где еще сохраняется это наименование.

Отдельно новый законопроект предусматривает изменения в формировании регионального правительства. Главы некоторых ведомств – например, министерства финансов – должны будут согласовываться с федеральной структурой. Наконец, еще одна норма касается местных парламентов: для них, как и для губернаторов, также вводится единый срок полномочий: 5 лет.

В случае, если законопроект о региональной власти будет принят, полностью он вступит в силу в начале 2023 года.

Идеи , заложенные в новом законопроекте, поддерживают в Кремле, — дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что президент с пониманием относится к региональной специфике.

Политолог Леонид Давыдов сказал в интервью «Эху», что новый законопроект может быть выгодным для всех, кто хочет избираться на новый срок.

Секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко сказал в эфире «Эха», что законопроект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд показывает, что ни один избирательный цикл в России не может проходить по одному и тому же закону. Все меняется в угоду власти.

Доктор юридических наук Елена Лукьянова в эфире «Эха» назвала разработанный единороссами законопроект, неправовым.