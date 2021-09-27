Петербургский суд не смягчил приговор историку Соколову, который убил и расчленил студентку и свою сожительницу Анастасию Ещенко.

Историк Олег Соколов и его адвокат требовали провести новое психологическое обследование, которое, по их мнению, доказало бы, что в момент убийства аспирантки Анастасии Ещенко мужчина находился в состоянии аффекта. Однако Октябрьский районный суд Петербурга счёл доводы защиты неубедительными и отклонил апелляцию по делу историка. В приговоре изменили незначительные детали в той части, где говорилось о том, как Соколов уничтожал оружие убийства. При этом срок заключения остался прежним. Ранее историка приговорили к почти тринадцати годам заключения, однако за счёт проведённого в СИЗО времени, приговор сократился до десяти с половиной.

Во время последнего слова Соколов не сдержал слёз. Он вёл себя эмоционально, плакал и говорил, что суду должно быть стыдно. Историк сказал, что пошёл на убийство только из-за того, что Ещенко якобы обзывала его дочек. Год назад, во время судебных заседаний, Соколов утверждал, что трагедия случилась не из-за девушки, а из-за литератора Евгения Понасенкова, который обвинил историка в плагиате и устроил ему травлю в интернете.

Два года назад Олег Соколов застрелил аспирантку Анастасию Ещенко и расчленил её. В нетрезвом состоянии он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку, но упал в воду сам, где его и обнаружила полиция.