YouTube запретил выкладывать видеозаписи, в которых итоги выборов в США и Германии подвергаются сомнению

Подобные видеоролики в компании считают недопустимыми и грозят санкциями вплоть до блокировки аккаунтов.

В пояснении к своему новому ограничению YouTube утверждает, что речь идет о видеозаписях, в которых уже после официального утверждения результатов выборов говорится о масштабных фальсификациях или технических сбоях систем. Запрет на публикацию таких материалов, как отмечается, распространяется на состоявшиеся накануне в Германии парламентские выборы, а также на абсолютно все выборы президента США. Как именно будет определяться, является ли информация об итогах голосования ложной, не ясно.

При этом YouTube приводит примеры: согласно одному из них, нельзя в видеозаписях утверждать, что на американские выборы в прошлом году повлияли неполадки в системе подсчета голосов. Кроме того, запрещено говорить о том, что тот или иной кандидат в президенты США выиграл за счет фальшивых бюллетеней. О недавних выборов в Госдуму в этих примерах не упоминается. В компании утверждают, что список выборов, на материалы о которых будут накладываться схожие ограничения, еще расширится. За третье предупреждение аккаунты в YouTube пообещали блокировать.

Ранее компания Google, которой принадлежит YouTube, по требованию российских властей удалила списки кандидатов от «Умного голосования», составленные перед выборами в Госдуму соратниками Алексея Навального. При этом в видеохостинге уклонились от ответа на вопрос, совершала ли компания схожие действия.