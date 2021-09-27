ЧВК Вагнера, по данным Русской службы ВВС, начала набирать наемников для работы в Мали

Издание со ссылкой на два источника в частной военной компании пишет, что набирают, в том числе, переводчиков, инженеров, медиков, поваров и водителей. На принимают уроженцев Грузии и тех, кто родился на территории советской Украины, в том числе и Крыма.

Сообщения о наборе наемников начали появляться в день визита в Москву малийского министра обороны Власти африканской страны ранее сообщили, что попросили помощи у российской ЧВК после того, как Франция свернула антитеррористическую операцию. Это же подтвердил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что Россия оказывает Мали поддержку в поставках военной техники, а также участвует в миротворческих миссиях ООН.

Ранее российские власти предпочитали термин «частная военная компания из России» не употреблять. Деятельность бойцов ЧВК формально подпадает под статью уголовного кодекса «наемничество».

