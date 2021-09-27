Компания Макдональдс начала продавать во Франции воду из-под крана

Это первая в мире страна, где сеть ресторанов быстрого питания ввела в меню новый продукт. Газета Фигаро пишет, что она решила отказаться от многолетнего сотрудничества с Данон, которая поставляла воду в бутылках.

В заявлении компании говорится, что это позволит избежать более тысячи тонн пластиковых отходов в год. Стакан воды из-под крана, пропущенный через фильтр, будет стоить больше полутора евро.

