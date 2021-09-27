YouTube разблокировал обзор блогера Badcomedian на фильм «Чернобыль»

Об этом в своем телеграм-канале написал сам автор видео Евгений Баженов. Сейчас ролик доступен во всех странах, хотя еще вчера и сегодня его нельзя было посмотреть пользователям в почти 70 государствах.

Продюсер фильма Александр Роднянский говорил, что понятия не имеет, кто заблокировал обзор. Режиссер фильма и исполнитель главной роли в фильме Данила Козловский это не комментировал.