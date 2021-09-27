Чехия исключила Россию и Китай из тендера на строительства энергоблока АЭС «Дукованы»

Как сообщает местное телевидение, по закону в нем смогут участвовать только компании из стран, присоединившихся к международному соглашению о госзакупках от 1996 года. России и Китая в числе этих стран нет.

В мае чешские власти уже исключили из тендера госкорпорацию «Росатом». Это случилось на фоне обвинений со стороны Праги в отношении Москвы. Чехия считает, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году.