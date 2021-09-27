Россия и Венгрия подписали контракт на поставку газа

Как сообщает агентство Reuters, документ предусматривает прокачку 4,5 миллиардов кубометров газа в год в течение 15 лет. Изменить условия контракта можно будет через 10 лет.

Как отмечает агентство Интерфакс, сейчас основной объем поставок российского газа в Венгрию идет через компанию Панрусгаз, — это совместное предприятие Газпрома и венгерской МVМ.