Полиция пришла с обыском к матери правозащитницы Валентины Чупик, которой запрещен въезд в Россию

«Новая газета» со ссылкой на ее помощника пишет, что силовики зашли в квартиру, дверь которой была открыта на случай прихода сиделки. 84-летняя женщина, как и ее дочь, гражданка Узбекистана, она не может передвигаться самостоятельно.

Главу некоммерческой организации помощи мигрантам «Тонг Жахони» задержали в аэропорту Шереметьево позавчера. Она рассказала, что сотрудники ФСБ уведомили ее о лишении статуса беженца и запретили въезд в страну до 2051 года. При этом Новая газета отмечала, что в Узбекистане ее жизни грозит опасность.